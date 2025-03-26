Жители Щелковского шоссе и Котельников поделились кадрами утреннего тумана

Утром 26 марта столицу окутал плотный туман. В некоторых районах он был настолько густой, что полностью скрыл верхушки высотных зданий. Телезрители прислали кадры из Щелковского шоссе и Котельников, где видимость была особенно плохой.

Аналогичная картина наблюдалась и в Троицке. Телеканал приглашает москвичей делиться своими видео и фото необычных природных явлений в городе.

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