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26 марта, 08:15

Общество

Жители Щелковского шоссе и Котельников поделились кадрами утреннего тумана

Жители Щелковского шоссе и Котельников поделились кадрами утреннего тумана

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Утром 26 марта столицу окутал плотный туман. В некоторых районах он был настолько густой, что полностью скрыл верхушки высотных зданий. Телезрители прислали кадры из Щелковского шоссе и Котельников, где видимость была особенно плохой.

Аналогичная картина наблюдалась и в Троицке. Телеканал приглашает москвичей делиться своими видео и фото необычных природных явлений в городе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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