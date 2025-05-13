Синоптик Тишковец: до 14 литров дождя ожидается в Московском регионе 13 мая

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

До 7–9 миллиметров осадков ожидается в Москве во вторник, 13 мая. Всего в Московском регионе прольется до 9–14 литров дождя, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, столица попадет на орбиту активного циклона, из-за чего в городе будет пасмурная и дождливая погода.

При этом самые сложные погодные условия прогнозируются в Центральной России. Тишковец уточнил, что в Верхневолжье "зависнет" циклонический вихрь с наибольшим количеством осадков", там местами выпадет до 20–30 миллиметров.

"Большего всего дождя прольется на Иваново – 3 ведра воды на метр квадратный, что составляет 60% от всего месячного объема небесной влаги", – добавил синоптик.

Дожди также ожидаются на Ставрополье и Северном Кавказе.

На фоне ожидаемой непогоды Госавтоинспекция Москвы рекомендовала горожанам строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию, снижать скорость у пешеходных переходов и быть внимательными.

Как подчеркнула ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, осадки будут наблюдаться и на протяжении всего дня среды, 14 мая.

"Сегодня (13 мая. – Прим. ред.) к нам приближается южный циклон с его облачностью и осадками. На востоке Московской области сегодня могут быть сильные дожди", – цитирует ее RT.

Кроме того, согласно прогнозу метеоролога, в столице ожидается юго-западный ветер, порывы которого достигнут 12–14 метров в секунду.

Однако уже с четверга, 15 мая, температура в Москве начнет повышаться и составит около 16 градусов, сказала Позднякова, добавив, что в выходные столбики термометров повысятся до 20 градусов.

Прошедшей ночью в Москве были зафиксированы заморозки. По данным базовой метеостанции на ВДНХ, температура не опускалась ниже 0,7 градуса. На метеостанции в Бутове было минус 1,2 градуса, на Балчуге – 4,4 градуса.

