29 апреля, 14:30Безопасность
В Москве начали проверять готовность лагерей к летнему сезону
В столице сотрудники МЧС и других ведомств начали подготовку к летнему сезону лагерей. Специалисты проводят учения, отрабатывают действия в случае чрезвычайных ситуаций и проверяют, готовы ли учреждения к приему детей.
Особое внимание уделяется вопросам пожарной безопасности. По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Москве Александра Боброва, проведены контрольно-надзорные мероприятия, профилактические осмотры и инструктажи.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.