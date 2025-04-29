В Москве начали проверять готовность лагерей к летнему сезону

В столице сотрудники МЧС и других ведомств начали подготовку к летнему сезону лагерей. Специалисты проводят учения, отрабатывают действия в случае чрезвычайных ситуаций и проверяют, готовы ли учреждения к приему детей.

Особое внимание уделяется вопросам пожарной безопасности. По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Москве Александра Боброва, проведены контрольно-надзорные мероприятия, профилактические осмотры и инструктажи.

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