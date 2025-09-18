Эксперт Никифоров: прививки от тропической малярии сегодня не делают

Фото: depositphotos/jroballo

В настоящее время прививки от тропической малярии не делают, заразиться ею в Москве и в целом в России невозможно, заявил Москве 24 заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.

Эксперт прокомментировал новость о том, что семья из России подхватила тропическую малярию во время путешествия в Кейптаун. По словам журналистов, после морской поездки туристы увидели укусы комаров, а позже у них появилась температура и озноб. Местный врач, к которому они обратились, подтвердил малярию, назначил лечение и призвал сделать прививку, чтобы избежать повторного заражения.

"В странах Южной Америки и экваториальной Африки есть риск заразиться желтой лихорадкой, но от нее существует вакцина, которую делают за 10 дней до выезда за рубеж. Специалисты считают, что такой прививки хватает на всю жизнь, а некоторые страны пускают туристов на свою территорию только при наличии сертификата о вакцинации от этого заболевания", – рассказал Никифоров.

По его словам, в странах Юго-Восточной Азии есть риск заразиться лихорадкой Денге. От нее тоже есть вакцина, которая делается только тем, кто уже переболел.

"В последнее время активно обсуждают лихорадку чикунгунья. На самом деле она не представляет никакой опасности, это достаточно легко переносимая болезнь. Единственный неприятный симптом – это болезненность суставов", – отметил врач.

Он уточнил, что от этой лихорадки нет прививки. Она не требуется, поскольку заболевание не несет опасности в виде летального исхода.

Кроме того, теоретически можно подхватить лихорадки Эбола и Марбург, от которых есть вакцины, но необходимости в них нет – вероятность, что путешественники ими заболеют, фактически отсутствует. Достаточно не употреблять в пищу плохо прожаренных рукокрылых, приезжая в Африку, в частности в Конго, сказал специалист.

"Экзотика должна быть хорошо прожарена. Холера как была, так и есть. Вакцина от нее малоэффективна, поэтому в качестве профилактики достаточно просто не пить некипяченую воду", – заключил он.

Ранее вспышка оспы обезьян (mpox. – Прим. ред.) перестала быть чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что режим ЧС объявили больше года назад из-за распространения заболевания в Африке. В данный момент ситуация больше не представляет собой чрезвычайной ситуации, что обуславливается снижением числа случаев заражения и смертности в Конго и других затронутых странах.