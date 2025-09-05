ВОЗ отменила режим ЧС международного значения по оспе обезьян

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Вспышка оспы обезьян (mpox. – Прим. ред.) перестала быть чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

Он напомнил, что режим ЧС был объявлен более года назад в связи с распространением оспы обезьян в Африке. Сделано это было согласно рекомендациям чрезвычайного комитета, который регулярно собирался для оценки ситуации в связи со вспышкой mpox.

Как уточнил Гебрейесус, после очередного заседания комитет пришел к выводу, что ситуация больше не представляет собой ЧС. Данное решение основано на устойчивом снижении числа случаев заболевания и смертности в Демократической Республике Конго и других затронутых странах.

"Мы также лучше понимаем факторы, способствующие передаче инфекции, факторы риска тяжелого течения болезни, а самые пострадавшие страны разработали механизмы для принятия устойчивых мер реагирования", – подчеркнул Гебрейесус.

Также глава ВОЗ отметил, что отмена режима не означает того, что угроза миновала.

СМИ связывали сложности, с которыми столкнулись африканские страны в борьбе с оспой обезьян, с сокращением помощи со стороны США и Европы. Оспа обезьян потенциально опасна для людей с ослабленным иммунитетом. Она сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующем распространением сыпи.

При этом Роспотребнадзор не фиксировал случаи оспы обезьян в России в 2025 году. Система АИС "Периметр" изучала эпидемические риски.

