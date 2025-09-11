ECDC: опасный грибок начал распространяться в больницах Европы

Фото: 123RF/dookdui

Гриб Candidozyma auris (Candida auris. – Прим. ред.) начал стремительно распространяться в больницах Европы. Об этом говорится в обзоре Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), пишет "Газета.ру".

Данный грибок нередко оказывается устойчив к противогрибковым препаратам. При этом он вызывает тяжелые инфекции у ослабленных пациентов, а также способен длительно сохраняться на медоборудовании и поверхностях.

Уточняется, что с 2013 по 2023 год в странах Евросоюза и Европейской экономической зоны было зарегистрировано более 4 тысяч случаев. В 2023-м их число резко выросло до 1 346 в 18 странах.

Новые вспышки были зафиксированы на Кипре, во Франции и Германии. Кроме того, в Греции, Италии, Румынии и Испании инфекции распространяются уже на региональном и национальном уровнях.

Отмечается, что не все страны готовы эффективно реагировать на ситуацию. Национальные системы эпиднадзора действуют только в 17 из 36 стран-участниц, а специализированные рекомендации разработаны лишь в 15 государствах.

Вместе с тем 29 стран сообщили о наличии эталонных микологических лабораторий, а 23 предоставляют больницам услуги по референс-тестированию.

Как считают эксперты, истинный масштаб проблемы может быть недооценен из-за недостатка систематического надзора и обязательной отчетности.

Ранее неизвестные распространили в соцсетях Ульяновской области информацию о якобы надвигающейся вспышке холеры. Как подчеркнули в Центре управления регионом (ЦУР), эти сведения не соответствуют действительности.

Главный инфекционист области Валерий Речник уточнил, что в России на данный момент не зафиксировано ни одного случая заражения.

