Вестибюли станции метро "Академическая" временно были закрыты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Вестибюли станции "Академическая" столичного метро были временно закрыты для входа и выхода пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе подземки.

Причиной стала проверка оборудования. На данный момент движение поездов восстановлено.

"Движение на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком", – говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о закрытии станции по техническим причинам.

До этого сообщалось, что движение от станции "Александровский сад" до станции "Багратионовская" было приостановлено из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.

