Расписание поездов МТППК изменится с 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) начнут курсировать по новому расписанию с 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"С 1 июня пригородные поезда Ленинградского направления на участках Москва – Тверь, Тверь – Бологое и на отдаленных маршрутах МТППК начнут ходить по обновленному расписанию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новый график не сильно отличается от прежнего, однако пассажирам все равно следует ознакомиться с ним заранее. Так, на маршруте "Ласточек" Тверь – Москва появятся две дополнительные остановки (Редкино и Завидово), время в пути при этом не увеличится. Кроме того, на 10–18 минут уменьшится время в пути для утреннего экспресса Крюково – Москва с отправлением в 08:47, а также обычных поездов Подсолнечная – Москва и Тверь – Москва с отправлением в 08:37 и 07:05 соответственно.

Ранее стало известно, что РЖД назначили на 10 июня и 8 июля два дополнительных рейса туристического поезда "В Сибирь" по маршруту Москва – Казань – Тюмень – Тобольск – Пермь – Москва. У пассажиров поезда будет возможность посетить Казанский кремль, спа-курорт в Тюмени, тематический парк "Тобол", Музей деревянного зодчества в Перми и другие достопримечательности.

