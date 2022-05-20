РЖД назначили дополнительные рейсы туристического поезда "В Сибирь" летом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Два дополнительных рейса туристического поезда "В Сибирь" по маршруту Москва – Казань – Тюмень – Тобольск – Пермь – Москва назначены на 10 июня и 8 июля, сообщается в телеграм-канале РЖД.

Уточняется, что туристический поезд № 926/925 отправится из Москвы 10 июня в 20:50, а 8 июля – в 18:50.

У пассажиров будет возможность посетить следующие места:



Казанский кремль;

спа-курорт в Тюмени;

дом семьи императора Николая II и тематический парк "Тобол" в Тобольске;

Музей деревянного зодчества в Перми;

другие достопримечательности.

Поезд "В Сибирь" сформирован из комфортабельных спальных вагонов СВ и купе с душем, вагонов "люкс" и вагона-ресторана, где будут представлены блюда региональных кухонь.

Ранее в РЖД сообщили об увеличении количества поездов с вагонами-бистро до 14 к лету.

Решение об увеличении числа поездов, где предоставляются услуги питания, было принято по результатам обратной связи от пассажиров.

