В РЖД сообщили об увеличении числа поездов с вагонами-бистро

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Количество поездов с вагонами-бистро увеличится до 14 к лету, сообщили в пресс-службе РЖД.
Услуги питания будут предоставляться еще в девяти поездах на шести маршрутах:
Как напомнили в компании, тестирование новой концепции питания началось год назад: в вагоны-бистро загружаются стерильные контейнеры с блюдами, приготовленными на фабрике-кухне по единым стандартам, готовое блюдо разогревается, сервируется и подается пассажиру. При этом цены на меню во всех поездах единые, добавили в РЖД.
Ранее сообщалось, что между Ульяновском и Москвой начал курсировать инновационный поезд с двухэтажными вагонами повышенной комфортности.
В составе поезда находятся 14 вагонов, включая вагон-бистро и штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров. Кроме того, в каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Пассажиры также могут воспользоваться услугами душа в поезде и перевозкой дополнительного багажа.
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