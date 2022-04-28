Движение поездов изменится на фиолетовой и розовой линиях метро 4–6 мая

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Транспорт

10:08

В РЖД сообщили об увеличении числа поездов с вагонами-бистро

транспорт

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Количество поездов с вагонами-бистро увеличится до 14 к лету, сообщили в пресс-службе РЖД.

Услуги питания будут предоставляться еще в девяти поездах на шести маршрутах:

  • Москва – Брянск (№ 737/738, 739/740, 741/742 "Иван Паристый");
  • Белгород – Москва (№ 71/72 "Белогорье");
  • Санкт-Петербург – Нижний Новгород (№ 59/60 "Волга");
  • Москва – Воронеж (двухэтажные № 737/738, 740/739);
  • Санкт-Петербург – Адлер (№ 35/36 "Северная Пальмира");
  • Санкт-Петербург – Мурманск (№ 21/22).

Решение об увеличении числа поездов, где предоставляются услуги питания, было принято по результатам обратной связи от пассажиров.

Как напомнили в компании, тестирование новой концепции питания началось год назад: в вагоны-бистро загружаются стерильные контейнеры с блюдами, приготовленными на фабрике-кухне по единым стандартам, готовое блюдо разогревается, сервируется и подается пассажиру. При этом цены на меню во всех поездах единые, добавили в РЖД.

Ранее сообщалось, что между Ульяновском и Москвой начал курсировать инновационный поезд с двухэтажными вагонами повышенной комфортности.

В составе поезда находятся 14 вагонов, включая вагон-бистро и штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров. Кроме того, в каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Пассажиры также могут воспользоваться услугами душа в поезде и перевозкой дополнительного багажа.

РЖД запустят 200 рейсов детских поездов с новыми комфортными вагонами

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать