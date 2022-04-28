В РЖД сообщили об увеличении числа поездов с вагонами-бистро

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Количество поездов с вагонами-бистро увеличится до 14 к лету, сообщили в пресс-службе РЖД.

Услуги питания будут предоставляться еще в девяти поездах на шести маршрутах:



Москва – Брянск (№ 737/738, 739/740, 741/742 "Иван Паристый");

Белгород – Москва (№ 71/72 "Белогорье");

Санкт-Петербург – Нижний Новгород (№ 59/60 "Волга");

Москва – Воронеж (двухэтажные № 737/738, 740/739);

Санкт-Петербург – Адлер (№ 35/36 "Северная Пальмира");

Санкт-Петербург – Мурманск (№ 21/22).

Решение об увеличении числа поездов, где предоставляются услуги питания, было принято по результатам обратной связи от пассажиров.

Как напомнили в компании, тестирование новой концепции питания началось год назад: в вагоны-бистро загружаются стерильные контейнеры с блюдами, приготовленными на фабрике-кухне по единым стандартам, готовое блюдо разогревается, сервируется и подается пассажиру. При этом цены на меню во всех поездах единые, добавили в РЖД.

Ранее сообщалось, что между Ульяновском и Москвой начал курсировать инновационный поезд с двухэтажными вагонами повышенной комфортности.

В составе поезда находятся 14 вагонов, включая вагон-бистро и штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров. Кроме того, в каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Пассажиры также могут воспользоваться услугами душа в поезде и перевозкой дополнительного багажа.

