Поезда временно не ходят на участке Филевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поезда временно не ходят на участке Филевской линии столичного метро из-за человека на путях. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"На Филевской линии нет движения поездов от "Александровского сада" до "Багратионовской", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что на станции метро "Пушкинская" мужчина спрыгнул на пути за телефоном. Этот поступок он совершил в момент, когда аппарат уже доставали щупом. Молодого человека быстро подняли на платформу и вернули ему гаджет.