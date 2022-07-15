Стали известны сроки выхода Windows 12

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Компания Microsoft выпустит двенадцатую версию операционной системы Windows в 2024 году, сообщает портал Windows Central.

Отмечается, что первое крупное обновление Sun Valley для Windows 11 выйдет в 2022 году, а Sun Valley 2 – в 2023 году.

При этом Windows 12, которую планируется выпустить в 2024-м, станет заменой запланированного ранее обновления Sun Valley 3.

Кроме того, компания намерена запустить систему обновлений Moments в следующем году. В рамках системы новые функции для Windows будут появляться до 4 раз в год.

Ранее стало известно, что компания Microsoft обновила дизайн диспетчера задач в новой версии операционной системы (ОС) Windows 11.

Пользователь сможет самостоятельно настроить цветовые акценты системы в диспетчере задач.

