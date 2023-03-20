Юрист предупредил о новом виде телефонного мошенничества

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Юрист Иван Соловьев рассказал, что мошенники под видом сотрудников МВД пытаются обвинить людей в подделке доверенности и краже средств с чужого счета. Для этого они пользуются программой подмены номеров и ставят код Грузии. Об этом сообщает RT.

"Понятно, что мошенники, находящиеся на западе Украины, с помощью сервиса подмены номера ставят код 995 из Грузии, чтобы было похоже на наш код 985. Человек путает и думает, что это российский сотовый", – объяснил юрист.

Соловьев отметил, что на том конце провода злоумышленник представляется сотрудником управления МВД из подмосковного подразделения и сообщает потенциальной жертве о том, что в отношении нее проводится проверка по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

Юрист добавил, что дальше злоумышленники работают по обычной схеме: спрашивают о счетах, какое количество денег на них хранится, настаивают на совместной проверке, объясняя это тем, что так можно отследить украденные средства.

"Налицо новые мотивы в старой мошеннической схеме. Будьте бдительны и осторожны", – порекомендовал Соловьев.

Юрист напомнил, что представители правоохранительных органов не выясняют служебные вопросы с гражданскими лицами по телефону. Если в этом будет необходимость, то человека пригласят в отделение для проверки, снимут объяснения, допросят.

Ранее лаборатория цифровой криминалистики компании Group-IB сообщала, что хакеры почти в три раза чаще стали применять схемы с использованием программ-вымогателей. На такие атаки пришлось порядка 68% от общего числа случаев. Пострадавшими чаще всего становились ретейлеры, производственные и страховые компании.



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