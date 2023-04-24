Телефонные мошенники похитили 44 миллиона рублей у экс-замглавы аппарата Госдумы

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Злоумышленники списали с банковских карт 44 миллиона рублей у первого заместителя руководителя аппарата Госдумы и подполковника КГБ в отставке Юрия Безверхова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД.

По факту происшествия 21 апреля было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").

Сообщается, что 78-летний Юрий Безверхов сам обратился в отдел полиции района Теплый Стан. Еще в 2022 году пенсионеру позвонил неизвестный по мессенджеру WhatsApp и представился сотрудником Центробанка. Злоумышленник похитил личные данные банковских счетов Безверхова под предлогом возврата денег.

Целый год экс-замглавы аппарата Госдумы не знал о похищении, так как находился на лечении или проживал на даче. Мошенники списывали большие суммы и переводили их на карты физических лиц.

О пропаже денежных средств Юрий Безверхов узнал только после обращения в банк. На данный момент полиция ведет расследование и устанавливает личности владельцев счетов, на которые переводились суммы.

До переезда в Москву в 2002 году Безверхов являлся сотрудником пятого отдела УКГБ СССР по Ленинградской области. По словам источника, он находился в приятельских отношениях с Владимиром Путиным. В 2004 году Безверхов стал первым заместителем руководителя аппарата Государственной думы.

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