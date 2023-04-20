СК по Москве разыскивает обманутую мошенниками мать помощницы сенатора РФ Елены Силкиной

Фото: телеграм-канал "112"

Столичный Следственный комитет разыскивает обманутую мошенниками пожилую мать помощницы сенатора Российской Федерации Елены Силкиной. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"По данным следствия, в апреле 2023 года неустановленные лица под обманным предлогом уговорили пожилую женщину покинуть ее постоянное место жительства и лишили возможности общения с родственниками", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что 77-летняя женщина может находиться за пределами Москвы. В настоящее время следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска устанавливают ее местонахождение. Кроме того, в розыске находятся и лица, имеющие причастность к совершению этого преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 127 Уголовного кодекса РФ ("Незаконное лишение свободы") и пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство с целью получения имущества").

По данным следствия, пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, убедивших ее передать им крупную сумму денежных средств.

Ранее аналитики банка ВТБ рассказали, что на уловки телефонных мошенников в 2023 году чаще всего попадались женщины – их доля составила 52%. Исследование показало, что чаще всего жертвами злоумышленников становились граждане от 35 до 44 лет – 27%.

По словам аналитиков, самыми популярными схемами стали социальная инженерия (90% всех атак) и фишинг. Большая часть людей, жаловавшихся банку на мошенников, проживает в Центральном федеральном округе.

