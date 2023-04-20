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СК по Москве разыскивает обманутую мошенниками мать помощницы сенатора РФ Елены Силкиной
Фото: телеграм-канал "112"
Столичный Следственный комитет разыскивает обманутую мошенниками пожилую мать помощницы сенатора Российской Федерации Елены Силкиной. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"По данным следствия, в апреле 2023 года неустановленные лица под обманным предлогом уговорили пожилую женщину покинуть ее постоянное место жительства и лишили возможности общения с родственниками", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что 77-летняя женщина может находиться за пределами Москвы. В настоящее время следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска устанавливают ее местонахождение. Кроме того, в розыске находятся и лица, имеющие причастность к совершению этого преступления.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 127 Уголовного кодекса РФ ("Незаконное лишение свободы") и пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство с целью получения имущества").
По данным следствия, пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, убедивших ее передать им крупную сумму денежных средств.
Ранее аналитики банка ВТБ рассказали, что на уловки телефонных мошенников в 2023 году чаще всего попадались женщины – их доля составила 52%. Исследование показало, что чаще всего жертвами злоумышленников становились граждане от 35 до 44 лет – 27%.
По словам аналитиков, самыми популярными схемами стали социальная инженерия (90% всех атак) и фишинг. Большая часть людей, жаловавшихся банку на мошенников, проживает в Центральном федеральном округе.
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