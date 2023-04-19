Жертвами мошенников чаще всего становятся москвички в возрасте от 39 лет

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

На уловки телефонных мошенников в 2023 году чаще всего попадались женщины – их доля составила 52%, рассказали аналитики банка ВТБ. Об исследовании сообщает газета "Известия".

Всего с начала года в банк поступило 1,5 миллиона жалоб о звонках мошенников. Эксперты отметили, что чаще всего среди обманутых были жительницы Москвы в возрасте от 39 лет.

Исследование показало, что чаще всего жертвами злоумышленников становились граждане от 35 до 44 лет – 27%. Среди клиентов в возрасте от 45 до 54 лет доля обманутых составила 24%, от 55 до 64 лет — 17%, от 25 до 34 лет — 14%, от 65 лет — 13%, до 25 лет — 4%.

По словам аналитиков, самыми популярными схемами стали социальная инженерия (90% всех атак) и фишинг. Большая часть людей, жаловавшихся банку на мошенников, проживает в Центральном федеральном округе. Далее идет Приволжский федеральный округ, Северо-Западный регион и Сибирский федеральный округ. Меньше всего о злоумышленниках сообщали в Северо-Кавказском федерального округе.

Ранее Банк России предупредил о новом виде мошенничества. Злоумышленники выманивают у жертв QR-код на снятие наличных, а затем снимают деньги в банкомате. Во избежание незаконного хищения средств, россиянам посоветовали никогда не делиться QR-кодом с незнакомыми людьми.