Четыре человека погибли в ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье – СМИ

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

На Киевском шоссе в Наро-Фоминском районе Московской области произошло ДТП с грузовиком и шестью легковыми автомобилями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что большегруз въехал в стоявшие на светофоре легковые авто. В результате крупного ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще два человека получили различные травмы.

Ранее ДТП с несколькими авто произошло на Ленинградском проспекте в Москве, в районе дома № 33а.

В результате аварии для движения какое-то время был недоступен съезд на внутреннюю сторону Третьего транспортного кольца, однако на данный момент проезжую часть уже освободили.

До этого в деревне Ясенки в ТиНАО водитель автомобиля "Ниссан" совершил наезд на 43-летнюю женщину, в результате чего она скончалась.