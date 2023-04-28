На Ленинградском проспекте из-за ДТП заблокировано движение на Третье транспортное кольцо

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Ленинградском проспекте, в районе дома № 33а, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте работают оперативные службы столицы. Обстоятельства ДТП и информация о возможных пострадавших выясняются.

В Дептрансе уточнили, что в результате аварии для движения недоступен съезд на внутреннюю сторону Третьего транспортного кольца. Автомобилистов попросили заранее выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в деревне Ясенки в ТиНАО водитель автомобиля "Ниссан" совершил наезд на 43-летнюю женщину, в результате чего она скончалась.

До этого водитель автомобиля KIA совершил наезд на 11-летнего ребенка, который на самокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на востоке Москвы.