В ГД предложили привязать автомобильные штрафы к размеру МРОТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект, согласно которому будет использоваться величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) для исчисления штрафов водителей автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Законопроектом предлагается внести изменение в статью 3 указанного федерального закона, согласно которому МРОТ применяется также для исчисления штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения", – говорится в документе.

По словам замруководителя фракции Ярослава Нилова, штраф в размере, превышающем МРОТ, может поступить гражданину из-за несовершенства фото- видеофиксации нарушений дорожного движения. Он отметил, что крайне низкий уровень доходов россиян не будет учитываться при штрафе за административные нарушения в дорожном движении.

Согласно пояснительной записке, на сегодняшний день МРОТ применяют для регулирования оплаты труда и размеров пособий.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести пожизненный запрет на аренду самокатов для лиц, которые ранее получили административное наказание за управление ими в нетрезвом виде. Он объяснил, что в последнее время в крупных городах РФ участились ДТП с участием электросамокатов.

Существующие штрафы за управление средством индивидуальной мобильности (СИМ) в нетрезвом виде зачастую не останавливают водителей, добавил парламентарий.

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