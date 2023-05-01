Фото: телеграм-канал "Прокуратура Нижегородской области"

Четыре человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области. О происшествии сообщает телеграм-канал "МВД Медиа".

"Произошло столкновение пяти транспортных средств – три большегрузных автомобиля, легковой автомобиль Kia, а также "Газель". По имеющейся на данный момент информации, в результате ДТП погиб водитель автомобиля MAN, а также водитель автомобиля Kia и две его пассажирки", – сообщается в публикации.

Уточняется, что авария случилась в районе 565 километра автодороги М7 Волга. Ее причиной мог стать разрыв колеса у прицепа автомобиля MAN, в результате которого машина выехала на полосу встречного движения, где и столкнулась с другими транспортными средствами.

В настоящее время специалисты продолжают работать на месте случившегося.

Ранее стало известно о ДТП с грузовиком и шестью легковыми автомобилями в Наро-Фоминском районе Московской области. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще два человека получили различные травмы.

По данным прокуратуры, ДТП произошло на 72-м километре Киевского шоссе: во время поворота на улицу Московскую водитель КамАЗа въехал в стоявшие на светофоре легковые автомобили.



Один человек пострадал в ДТП на востоке Москвы