Автомобиль сбил двух детей на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Автомобиль совершил наезд на двух детей на пешеходном переходе на востоке Москвы. Пострадавших оперативно доставили в больницу. О происшествии рассказали в столичном главке МВД.

"На Никитинской улице в районе дома №24 водитель, управляя автомобилем Kia, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух несовершеннолетних детей", – передает ТАСС сообщение правоохранителей.

Специалисты Госавтоинспекции намерены выяснить все обстоятельства аварии.

В свою очередь, московская прокуратура сообщила в своем телеграм-канале, что пострадали две девочки 7 и 13 лет, которые являются сестрами.

Ранее в деревне Ясенки в ТиНАО водитель автомобиля Nissan совершил наезд на 43-летнюю женщину, в результате чего она скончалась.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что женщина успела пересечь большую часть дороги. На противоположной стороне ее сбил кроссовер темного цвета. В результате столкновения женщину отбросило на несколько метров.



Один человек пострадал в ДТП на востоке Москвы