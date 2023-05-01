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Автомобиль сбил двух детей на востоке Москвы
Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"
Автомобиль совершил наезд на двух детей на пешеходном переходе на востоке Москвы. Пострадавших оперативно доставили в больницу. О происшествии рассказали в столичном главке МВД.
"На Никитинской улице в районе дома №24 водитель, управляя автомобилем Kia, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух несовершеннолетних детей", – передает ТАСС сообщение правоохранителей.
Специалисты Госавтоинспекции намерены выяснить все обстоятельства аварии.
В свою очередь, московская прокуратура сообщила в своем телеграм-канале, что пострадали две девочки 7 и 13 лет, которые являются сестрами.
Ранее в деревне Ясенки в ТиНАО водитель автомобиля Nissan совершил наезд на 43-летнюю женщину, в результате чего она скончалась.
На записи с камер видеонаблюдения видно, что женщина успела пересечь большую часть дороги. На противоположной стороне ее сбил кроссовер темного цвета. В результате столкновения женщину отбросило на несколько метров.
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