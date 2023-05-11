Нетрезвый мужчина спустился на рельсы столичного метрополитена ради фотографии

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Полиция задержала 27-летнего мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спустился на жесткий путь станции метро "Павелецкая" Замоскворецкой линии ради фотографии. Об этом сообщает столичное управление МВД.

Отмечается, что мужчина игнорировал просьбы пассажиров, которые просили его вернуться на платформу, и продолжал фотосъемку до тех пор, пока не увидел поезд.

"Он прошел в сторону тоннеля станции "Новокузнецкая" и выбрался на платформу", – сказали в главке.

Мужчина был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене, после чего его доставили в отделение полиции.

На него составили несколько протоколов: о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и нарушении требований в области транспортной безопасности, указано в сообщении.

"Судом мужчина признан виновным, ему назначено двое суток ареста и административный штраф", – резюмировали в полиции.

Ранее на станции метро "ВДНХ" мужчина спрыгнул на рельсы для того, чтобы покурить. Когда сработало сигнальное устройство, контролирующее проникновение человека в тоннель, его задержали. Он был арестован на семь суток.



В столичном метро задержали мужчину, который спрыгнул на рельсы для перекура