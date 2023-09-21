На участке оранжевой ветки метро Москвы увеличили интервалы из-за человека на путях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Интервалы движения поездов на северном участке Калужско-Рижской линии метро временно увеличены из-за человека на путях. Об этом заявили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

По информации департамента, движение отсутствует от станции "Медведково" до "Бабушкинской".

Вечером 21 сентября также сообщалось, что поезда задерживаются на участке третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) в сторону Крюкова и Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону столицы. Движение осуществляется с опозданием в связи с техническими причинами.

В компании поделились, что сейчас график почти стабилизировался.

Поезда задерживаются на МЦД-3 и Казанском направлении МЖД по техническим причинам