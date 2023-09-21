Поезда следуют с опозданием на МЦД-3 и Казанском направлении МЖД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда задерживаются на участке третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) в сторону Крюкова и Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Движение осуществляется с опозданием в связи с техническими причинами.

"МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов", – говорится в сообщении.

В компании поделились, что сейчас график почти стабилизировался.

Утром 21 сентября интервалы движения поездов увеличили на Арбатско-Покровской линии столичного метро. На тот момент поезда ехали с многочисленными остановками в тоннелях. В сторону станции "Щелковская" пассажиров попросили выходить на "Курской".