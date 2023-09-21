Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов увеличили на Арбатско-Покровской линии метро Москвы. Об этом сообщают очевидцы.

Отмечается, что поезда следуют с многочисленными остановками в тоннелях. В сторону станции "Щелковская" пассажиров высаживают на "Курской".



Как сообщили Агентству "Москва" в Дептрансе, движение на линии ведется в графике после снижения скорости поездов из-за проверки инфраструктуры.

Вечером 11 сентября на южном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена были временно увеличены интервалы движения поездов. Позже уточнялось, что движение вводится в график.

Позднее сообщалось, что женщина скончалась после падения под поезд на станции "Римская". Устанавливались все обстоятельства случившегося.