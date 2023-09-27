Мужчина разбил плафон на станции метро "Охотный Ряд"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина разбил плафон на эскалаторе станции метро "Охотный Ряд" в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 36-летний мужчина сделал это умышленно, выражая явное неуважение к обществу. Он ударил по плафону правой рукой, разбив не только его, но и две лампы.

"Злоумышленник привел осветительный прибор в полную негодность к использованию, а также причинил материальный ущерб. Действия фигуранта квалифицированы по статье 214 УК РФ ("Вандализм")", – говорится в сообщении.

Прокуратура Московского метрополитена взяла на контроль привлечение мужчины к уголовной ответственности.

Сутками ранее в вестибюле станции "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии 18-летний житель Москвы разбил створку турникета. Молодого человека задержали, полиция возбудила дело по статье "Вандализм".