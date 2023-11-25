Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который ударил контролера в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В отношении 23-летнего мужчины, который в столичном электробусе напал на контролера и оскорбил его, завели уголовное дело. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Как сообщили в московском Дептрансе, в отношении Махомеджана Рамазанова возбуждено уголовное дело по статьям 318 и 319 УК РФ. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

"Мы всегда уделяем серьезное внимание вопросам безопасности наших сотрудников. Нападение на них недопустимо. Такие действия квалифицируются по статье 318 Уголовного кодекса и грозят лишением свобод. Ни один такой случай не остается без внимания", – сообщили в Дептрансе.

23 ноября в электробусе маршрута т56 мужчина ударил контролера, публично его оскорбил и нецензурно выражался в салоне электробуса, где находились другие пассажиры. Сейчас решается вопрос о задержании и заключении под стражу.

В Дептрансе напомнили, что оплачивать проезд необходимо при каждой поездке при входе в транспорт. Штраф за безбилетный проезд составляет 2000 рублей.

Подобный инцидент случился в столице в начале ноября. Сотрудники полиции на станции столичного метро "Комсомольская" Сокольнической линии задержали мужчину, который прошел через турникеты без оплаты проезда и избил контролера, пытавшегося его остановить.