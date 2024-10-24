"Безопасный город": задержан мужчина, похитивший кошелек с 35 тыс рублей в Москве

Оперативники задержали мужчину, подозреваемого в краже портмоне с деньгами. Инцидент произошел в одном из магазинов в Москве. Злоумышленник заметил оставленный без присмотра кожаный бумажник на прилавке и, воспользовавшись удобным моментом, похитил его.

Внутри портмоне находилось примерно 35 тысяч рублей. После совершения преступления подозреваемый скрылся с места происшествия. Подробнее – в программе "Безопасный город".

