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24 октября, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": задержан мужчина, похитивший кошелек с 35 тыс рублей в Москве

"Безопасный город": задержан мужчина, похитивший кошелек с 35 тыс рублей в Москве

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Оперативники задержали мужчину, подозреваемого в краже портмоне с деньгами. Инцидент произошел в одном из магазинов в Москве. Злоумышленник заметил оставленный без присмотра кожаный бумажник на прилавке и, воспользовавшись удобным моментом, похитил его.

Внутри портмоне находилось примерно 35 тысяч рублей. После совершения преступления подозреваемый скрылся с места происшествия. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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