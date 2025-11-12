В Госдуме предложили разрешить сотрудникам работать на больничном за оплату

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме предложили дополнить Трудовой кодекс новой статьей 931, которая бы разрешала применять временный адаптивный труд, позволяющий работать на больничном при сохранении дохода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.

Автором законодательной инициативы стал глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В документе говорится, что сейчас закон допускает лишь два варианта: работник трудоспособен либо полностью нетрудоспособен, то есть на больничном. В нынешних реалиях многие сотрудники при определенных заболеваниях могут эффективно работать в облегченном режиме из дома.

Кроме того, введение института адаптивного режима труда позволит не только сохранить занятость и доходы людей, но и минимизирует потери работодателей от нехватки ключевых специалистов. Главными принципами станут добровольность применения такого режима (его введут только по заявлению работника), а также обязательность наличия медицинского заключения.

Также законопроект предусматривает сохранение среднего заработка и гарантию права работника на прерывание временного адаптивного режима труда и оформление при необходимости обычного листка временной нетрудоспособности.

Ранее стало известно, что максимальная выплата больничного листа вырастет до 6,8 тысячи рублей в сутки в 2026 году. При этом в 2027 году выплата составит 7 860,27 рубля, а в 2028-м – 8 489,04. Как пояснил СФР, повышение происходит из-за роста предельной базы для начисления страховых взносов.

