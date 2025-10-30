Данные о гражданах с равными правами на жилье начали вносить в ЕГРН

Фото: 123RF.com/alfexe

Данные о россиянах с равными правами на жилье начали вносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), передает ТАСС.

Соответствующие изменения вступили в силу в России с 1 сентября. Новые правила позволяют покупателям квартир заранее узнать, имеет ли кто-то право проживания в приобретаемом жилье, уточнял ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

В ЕГРН вносится информация о членах семьи собственника, в том числе бывших, если за ними сохраняется право проживания в квартире, например, после приватизации или полной выплаты паевого взноса в жилищном кооперативе. Подобные сведения должны быть отражены в реестре в течение 5 рабочих дней.

В выписке реестра, доступной третьим лицам, не указываются персональные данные граждан – информация отображается в обезличенном виде. По словам члена рабочей группы экспертного совета при комитете ГД по строительству и ЖКХ Павла Склянчука, введенные изменения по верификации данных через госсистему на самом деле не усложняющие, а упрощающие.

Ранее сообщалось, что на портале mos.ru работает сервис "Проверка подлинности документов жилищного учета". Он позволяет верифицировать 9 типов документов, связанных с недвижимостью.

Достоверность данных обеспечивается с помощью технологии блокчейна. Сведения хранятся в обезличенном виде, поэтому их нельзя заменить или удалить.