Собянин установил минимальный размер взноса на капитальный ремонт в 2022 году

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Сергей Собянин определил минимальный размер взноса на капитальный ремонт в столице в 2022 году. Соответствующее постановление опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно документу, с 1 января 2022 года минимальный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах будет составлять 20 рублей 99 копеек.

В 2021 году он был установлен в размере 19 рублей 52 копеек.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым до 1 января 2022 года размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по уже заключенным контрактам может измениться из-за удорожания стройматериалов. В документе говорится, что цена договора может увеличиться не более чем на 25%.