Правительство РФ одобрило повышение платы за капремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым до 1 января 2022 года размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по уже заключенным контрактам может измениться из-за удорожания стройматериалов. Документ опубликован на портале правовой информации.

В постановлении говорится, что цена договора может увеличиться не более чем на 25% при условии, что она уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе. Кроме того, стоимость не должна превышать общий объем средств, ежегодно выделяемых на программу капремонта.

В разговоре с РБК исполнительный директор Ассоциации регоператоров капремонта Анна Мамонова отметила, что изменения важны для подрядчиков, поскольку "фактически спасут их от работы в убыток и риска банкротства".

Директор направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер отметила, что контракты, рассчитанные на выполнение в будущем, заключаются по нынешним ценам, и, когда капремонт подорожает, регионам придется либо снижать объемы работ, либо поднимать размеры взносов и изыскивать средства.

С предложением учитывать рост цен на стройматериалы при капремонте выступил замглавы Минстроя Максим Егоров. По его словам, стало действительно тяжело из-за того, что в некоторых регионах ни разу не поднималась плата за капремонт, при этом стоимость стройматериалов растет.

Цены на стройматериалы стали расти осенью 2020 года. В первую очередь подорожали металлопрокат и арматура. По данным Росстата, в июне текущего года стройматериалы стали самой дорожающей категорией среди непродовольственных товаров. Их цена увеличилась на 5,1% к июню и на 30% год к году. В июле обрезные доски подорожали на 13,9%, древесностружечные плиты – на 10,5%, металлочерепица – на 7,4%.

В начале февраля заммэра Москвы Петр Бирюков объявил, что за счет городских субсидий в столице отреставрируют девять жилых домов, представляющих собой объекты культурного наследия. Капитальный же ремонт в них проведут из средств, накопленных жителями за счет минимального взноса. Он отметил, что специалистам предстоит отреставрировать сложные архитектурные элементы, включая лепной декор, штукатурку, тянутые карнизы, барельефы, художественные ограждения балконов и парапетов.

