В Хамовниках отремонтируют жилой дом, построенный в 1958 году

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Многоквартирный жилой дом, расположенный в Оболенском переулке, капитально отремонтируют. Проектная документация уже согласована, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что специалисты проведут на объекте внутренние и внешние работы.

"Благодаря региональной программе капитального ремонта, реализующейся с 2015 года, в столице на постоянной основе модернизируются как внешний вид, так и инженерные коммуникации жилых зданий", – подчеркнул он, добавив, что дом был построен в Хамовниках в 1958 году по типовому проекту серии I-410.

Рабочим предстоит обновить входные группы, поменять двери в подъезде и покрасить стены. Также во время ремонта установят новые флагодержатели и оконные отливы, обновят цоколь.

Ожидается, что в здании восстановят внутреннюю отделку подвальных помещений и разместят новые деревянные настилы. На крыше будут покрашены стойки антенн, а также вентиляционных шахт.

Кроме того, в планах частичная замена систем электро- и водоснабжения, водоотведения и отопления. С окончанием работ в здании будет организован восстановительный ремонт.

Ранее сообщалось, что историческое здание отремонтируют на Остоженке. Там установят входные двери с запирающим устройством.