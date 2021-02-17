В программу капремонта до 2023 года вошли 22 дома-памятника в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве 22 дома-памятника будут капитально отремонтированы и отреставрированы до 2023 года, рассказал глава столичного Фонда капремонта (ФКР) Артур Кескинов. Об этом сообщает РИА Недвижимость.
"С 2020 года благодаря поддержке из городского бюджета началась новая программа для проведения реставрационных работ в рамках капремонта. За счет взносов проводится ремонт систем, включенных в программу капитального ремонта, а работы по реставрации осуществляются за счет бюджета города. В первоочередной перечень до 2023 года таких домов вошло 22", – сказал он.
Кескинов уточнил, что на данный момент уже для девяти объектов подготовлена проектно-сметная документация, а также получено положительное заключение госэкспертизы и разрешение департамента культурного наследия на проведение работ.
"К самим работам допускаются исключительно подрядные организации со специальными лицензиями министерства культуры, в процессе капремонта объекты регулярно проверяют специалисты департамента культурного наследия Москвы, осуществляется операционный, промежуточный и приемочный мониторинг сотрудниками строительного контроля", – отметил руководитель фонда.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2021 году в Москве будет завершена реставрация около 100 памятников архитектуры. Он отметил, что в столице продолжается масштабная программа реставрации памятников архитектуры, в настоящее время реконструировано уже более 1,5 тысячи исторических зданий.
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