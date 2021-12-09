Эксперты объяснили необходимость закона о расширении полномочий полицейских

Поправки в закон о полиции обсуждали полтора года. Госдума утвердила их сразу во втором и третьем чтениях. Теперь правоохранители официально могут вскрывать машины, чтобы изъять оружие или наркотики в случае ЧС и для спасения жизни людей.



По словам заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, иногда речь идет о жизни и смерти, а счет – на секунды.

"Как быть полицейскому, если он увидел в закрытой машине трехлетнего ребенка, на улице жара невыносимая, дышать нечем, родителей нет", – отметил эксперт.

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