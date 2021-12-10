В Москве установилась самая низкая с начала сезона температура

В столице установилась самая низкая с начала сезона температура. Столбики термометров на базовой московской метеостанции ВДНХ достигли отметки -15,6 градуса, что в 2 раза холоднее климатической нормы.

В воскресенье, 12 декабря, в Москве ожидается повышение температуры на 9–11 градусов. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик подчеркнул, что в последующие дни температура будет только расти, а уже к началу следующей недели в столицу придет оттепель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

