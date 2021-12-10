Москва онлайн покажет экскурсию по фестивалю "Путешествие в Рождество"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

12 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по новогодней Тверской улице – одной из главных площадок фестиваля "Путешествие в Рождество". В ходе экскурсии вы узнаете о концепции фестиваля, работе дизайнеров над украшениями, самых интересных местах и развлечениях нового сезона.

"Путешествие в Рождество" продлится до 9 января. На улицах города будут работать специальные развлекательные площадки и ярмарки, где москвичи смогут провести время с семьей, приобрести подарки и попробовать угощения.

В дни фестиваля в городе будут действовать 18 катков, в том числе на Вешняковской и Профсоюзной улицах, в сквере у Гольяновского пруда.

Смотрите трансляцию 12 декабря в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.