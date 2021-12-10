Устроившему стрельбу в казанской школе предъявили окончательное обвинение

12:07
Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky/ТАСС
Следствие предъявило окончательное обвинение по четырем уголовным статьям Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в гимназии в Казани. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
"На основании собранных по уголовному делу доказательств ему предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 ("Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних"), частью 1 статьи 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатки"), частью 1 статьи 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатки"), частью 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества общеопасным способом")", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, Галявиев совершил убийство в школе, находясь под влиянием одной из деструктивных интернет-субкультур и подражая ее представителям. Сам молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
"В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности", – отметили в СК.
Общее количество потерпевших в результате действий Галявиева превышает 600 человек. В ближайшее время они, а затем обвиняемый и его адвокат приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.
Ильназ Галявиев совершил нападение на детей и учителей в гимназии № 175 в Казани 11 мая. В результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы. 12 мая суд заключил его под стражу.
Позднее Галявиев прошел две психолого-психиатрические экспертизы. Первая признала молодого человека невменяемым на момент совершения убийства, а вторая сделала вывод о его полной вменяемости.
Устроившего стрельбу в казанской школе признали вменяемым
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: