Устроившему стрельбу в казанской школе предъявили окончательное обвинение

Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky/ТАСС

Следствие предъявило окончательное обвинение по четырем уголовным статьям Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в гимназии в Казани. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"На основании собранных по уголовному делу доказательств ему предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 ("Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних"), частью 1 статьи 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатки"), частью 1 статьи 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатки"), частью 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества общеопасным способом")", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, Галявиев совершил убийство в школе, находясь под влиянием одной из деструктивных интернет-субкультур и подражая ее представителям. Сам молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

"В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности", – отметили в СК.

Общее количество потерпевших в результате действий Галявиева превышает 600 человек. В ближайшее время они, а затем обвиняемый и его адвокат приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Ильназ Галявиев совершил нападение на детей и учителей в гимназии № 175 в Казани 11 мая. В результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы. 12 мая суд заключил его под стражу.

Позднее Галявиев прошел две психолого-психиатрические экспертизы. Первая признала молодого человека невменяемым на момент совершения убийства, а вторая сделала вывод о его полной вменяемости.

