Стилист рассказал, как подобрать новогодний наряд

Фото: depositphotos/usia90bk@gmail.com

Историк моды, ведущий "Модного приговора" Александр Васильев рассказал, как выбрать наряд на Новый год. Модные советы он дал своим подписчикам в Instagram, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Вы многое можете изменить: сходить, например, к стилисту, парикмахеру, зайти в магазин и выбрать себе новый наряд. Или порыться у себя в шкафу. Сейчас винтаж очень в моде, а разумное потребление в почете", – отметил Васильев.

Он также не советует худеть перед праздниками, чтобы влезть в платье. Эксперт рекомендует сразу выбирать одежду, которая спрячет все ненужное и подчеркнет достоинства фигуры.

Ранее психолог Светлана Ладейщикова заявила, что выпавший снег должен позитивно отразиться на эмоциональном состоянии москвичей, поднять настрой и прибавить сил. Но если праздничного настроения все равно нет, то можно окружить себя новогодней атрибутикой.