Стилист рассказал, как подобрать новогодний наряд

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Историк моды, ведущий "Модного приговора" Александр Васильев рассказал, как выбрать наряд на Новый год. Модные советы он дал своим подписчикам в Instagram, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Вы многое можете изменить: сходить, например, к стилисту, парикмахеру, зайти в магазин и выбрать себе новый наряд. Или порыться у себя в шкафу. Сейчас винтаж очень в моде, а разумное потребление в почете", – отметил Васильев.
Он также не советует худеть перед праздниками, чтобы влезть в платье. Эксперт рекомендует сразу выбирать одежду, которая спрячет все ненужное и подчеркнет достоинства фигуры.
Ранее психолог Светлана Ладейщикова заявила, что выпавший снег должен позитивно отразиться на эмоциональном состоянии москвичей, поднять настрой и прибавить сил. Но если праздничного настроения все равно нет, то можно окружить себя новогодней атрибутикой.
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