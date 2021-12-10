Самую низкую температуру в Москве с начала зимы зафиксировали 10 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Температура воздуха в Москве 10 декабря опустилась до -16 градусов, что стало самым низким показателем в городе с начала текущей зимы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

"В Москве сейчас самая низкая температура за сезон – это -16 градусов. Ночью было теплее, поэтому самая низкая температура за эти сутки как раз наблюдается сейчас, это было в 8 часов утра", – заявил он.

По словам синоптика, предыдущий рекорд этой зимы наблюдался 9 декабря – тогда столбики термометров показали 12,6 градуса мороза.

Ранее стало известно, что ночь на 10 декабря в столице стала самой холодной в текущем сезоне. Столбики термометров на базовой московской метеостанции ВДНХ достигли отметки -15,6 градуса, что в 2 раза холоднее климатической нормы. В области холоднее всего было жителям Клина, где температура опустилась до -24,1 градуса.

В воскресенье, 12 декабря, в Москве ожидается повышение температуры на 9–11 градусов. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик подчеркнул, что в последующие дни температура будет только расти, а уже к началу следующей недели в столицу придет оттепель.

