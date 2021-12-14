Названы самые популярные направления для путешествий поездом по РФ в зимние каникулы

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Пиковый спрос на билеты на поезд в период зимних каникул фиксируется 29 и 30 декабря текущего года, а также 8 и 9 января 2022 года, а самыми популярными локациями для путешествий являются Адлер, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании.

Также востребованными среди туристов направлениями для поездок на поезде являются Брянск, Белгород, Волгоград, Воронеж и Самара, также быстро раскупают билеты в Саратовскую, Мурманскую и Архангельскую области.

В ФПКУ отметили, что пассажиры еще до середины декабря активно планируют путешествия из Москвы в регионы перед праздниками, а из регионов – в канун их окончания.

В компании также напомнили, что в связи с повышенным спросом в период новогодних и рождественских праздников назначено более 500 дополнительных поездов дальнего следования. Составы отправятся из столицы в Петербург, Мурманск, Белгород, Старый Оскол, Пензу, Саранск, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Йошкар-Олу, Киров, Нижний Новгород, Архангельск, Котлас, Адлер, Балаково, Балашов, Астрахань, Самару, Уфу, Димитровград, Орск и другие города. А из Петербурга – в Москву, Воронеж, Мурманск, Орел, Казань, Псков, Архангельск, Сортавалу и в горный парк Рускеала.

В период зимних праздников будет организовано курсирование и туристических поездов ("Зимняя сказка", "В Карелию", "Величие Севера", "Сочи").

Ранее стало известно, что курсирование туристического поезда № 924/923 "Серебряный маршрут" из Москвы в Псков, Великий Новгород, Рыбинск и Ярославль продлили на декабрь и январь. Состав будет отправляться с Ленинградского вокзала столицы с 10 по 24 декабря 2021 года по пятницам, а также 2 и 6 января 2022 года.