На портале Russpass появился новогодний прогулочный маршрут

Туристический сервис Russpass подготовил новогодний прогулочный маршрут. Онлайн-гид проведет желающих по самым красивым улицам города и локациям фестиваля "Путешествие в Рождество". Можно будет оценить выставку дизайнерских елок на Кузнецком мосту или попасть на Рождественский бал-маскарад на Тверской улице. На карте 10 мест. Онлайн-гид проведет желающих по самым красивым улицам города и локациям фестиваля "Путешествие в Рождество". В маршрут также вошли площадки Нового Арбата, ГУМ и Центральный детский магазин.

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