Более 53 тыс человек встретили Новый год на ВДНХ в Москве

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Новогоднюю ночь на ВДНХ в Москве встретили более 53 тысяч человек. Из них 4,6 тысячи решили отметить праздник на самом большом катке столицы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ВДНХ.
"ВДНХ традиционно стала одной из главных площадок празднования Нового года для москвичей и гостей столицы. Более 53 тысяч человек побывали на выставке в новогоднюю ночь, из них более 4,6 тысячи – на самом большом катке столицы", – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что для гостей площадки подготовили развлекательные программы, выступления фигуристов, яркие шоу и концерт с участием популярных артистов.
Так, новогоднюю программу на катке ВДНХ открыло барабанное шоу. Затем гостям показали театрализованное шоу "Королевство сказок" в двух действиях, включающее акробатические номера, трюковое катание на ходулях и костюмированный бал на льду.
Ранее сообщалось, что на катке ВДНХ со 2 по 9 января пройдут бесплатные спортивно-развлекательные мероприятия. С 10:30 до 13:30 все желающие смогут принять участие в зарядке на коньках, а с 17:30 до 20:30 – в танцевальных мастер-классах. Для детей особую программу подготовили аниматоры.
На катке ВДНХ со 2 января будут проводить экскурсии
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