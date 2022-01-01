Москвичей пригласили на спортивно-развлекательную программу на ВДНХ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

На катке ВДНХ со 2 по 9 января будут проходить бесплатные спортивно-развлекательные мероприятия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставки.

"С 10:30 до 13:30 все желающие смогут принять участие в зарядке на коньках, с 17:30 до 20:30 – в танцевальных мастер-классах. На детском катке с 10:30 до 13:00 самых маленьких гостей будут развлекать аниматоры", – говорится в сообщении.

А 7 января на катке состоится акция рождественских пожеланий. Аниматоры в сказочных костюмах предложат гостям обменяться добрыми пожеланиями.

Кроме того, 2 января на ВДНХ стартуют экскурсии на коньках. Они будут проходить по субботам и воскресеньям, начало – в 11:00.

В пресс-службе уточнили, что во время экскурсии гостям расскажут об истории создания и реставрации ВДНХ, архитектурных особенностях исторических павильонов.

Каток на ВДНХ площадью свыше 20,5 тысячи квадратных метров является самой большой ледовой площадкой в Москве. Он будет работать до 27 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ подготовил программу бесплатных познавательных мероприятий на новогодние праздники, с 3 по 9 января москвичи смогут освоить азы программирования, пройти тест на профориентацию и поучаствовать в интеллектуальных играх.

Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и получить базовые знания в новых для себя направлениях. Занятия рассчитаны на разный уровень подготовки.

