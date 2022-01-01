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Культура

16:18

Бесплатные кинопоказы пройдут в парках Подмосковья в новогодние праздники

досуг культура праздники

Фото: Министерство культуры Московской области

В парках Московской области с 1 по 9 января все желающие смогут посетить бесплатные кинопоказы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры.

Как уточняется, показы будут проходить в рамках проекта "Кинокаток".

"В зонах катков на больших экранах под открытым небом зрителям будет представлена праздничная кинопрограмма: легендарные советские сказки "Новогодние приключения Маши и Вити", "Морозко", "Двенадцать месяцев", а также трилогия популярного мультфильма "Снежная королева", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что праздничную программу подготовили и 160 столичных библиотек. Творческие занятия, квесты, спектакли, викторины и встречи со сказочными персонажами будут проходить в учреждениях с 2 по 7 января.

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