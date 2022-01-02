17:15
Красная площадь стала местом притяжения жителей и гостей столицы в праздничные дни. Она вошла в топ самых популярных локаций для новогодних фото.
Это не удивительно: там сейчас действуют каток и ярмарка, на которой можно купить необычные подарки.
Ярмарка работает в праздники с 10:00 и будет открыта вплоть до начала марта, чтобы все успели прийти сюда и получить свою порцию новогоднего настроения. Здесь открыто больше 60 торговых павильонов. Купить можно все – от сувениров и елочных игрушек до валенок и вязаных варежек. Многие специально приехали посмотреть Красную площадь из других городов и стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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