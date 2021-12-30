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С 4 по 15 января Кипр ужесточил правила въезда для иностранцев. Об этом сообщает посольство РФ на Никосии.

В этот период все туристы должны будут сдавать ПЦР-тест за 48 часов до прилета в аэропорты Ларнаки и Пафоса.

"Сохраняется и требование, что все пассажиры вне зависимости от факта вакцинирования должны сдавать ПЦР-тесты по прибытии в кипрские аэропорты за свой счет", – говорится в сообщении.

Минздрав Кипра также рекомендовал приезжим использовать двойную хирургическую маску с высокой степенью защиты и не использовать тканевые маски.

Ранее россиянам назвали интересные и недорогие направления для поездок в период новогодних каникул. Специалист рекомендовал посетить города центральной и северо-западной части страны – Калугу, Тверь, Тулу, Владимир, Суздаль и Вологду. По его словам, билеты туда стоят до 1 тысячи рублей, а за проживание в отдельной квартире придется заплатить порядка 1,5–2 тысяч в сутки.

