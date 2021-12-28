Российский турист рассказал об обстановке во Вьетнаме после возобновления чартеров

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Один из первых российских туристов, прибывших во Вьетнам после возобновления чартеров, москвич Максим Колодин рассказал Москве 24 об особенностях отдыха в стране в условиях коронавирусных ограничений.

Первый за два года чартерный рейс с российскими туристами прибыл в аэропорт Камрань утром 26 декабря. По данным авиакомпании перевозчика, на борту самолета находились 324 путешественника, а загрузка рейса составила 96,4 процента.

Максим Колодин рассказал, что прилетел во Вьетнам с супругой. Тур в пятизвездочный отель на 11 ночей с вылетом из Москвы 25 декабря и возвращением 7 января обошелся в 194 тысячи рублей.

"Так как это был первый за два года чартер, по прилете в аэропорт нас встречали фотографы, операторы. Первым десяти рядам выдавали вьетнамские шапочки и букетики цветов", – сказал Максим.

По его словам, туристы столкнулись с неразберихой, когда сотрудники собрали загранпаспорта для оформления у всего рейса. "Сотрудники аэропорта ходили в синих антиковидных костюмах, словно врачи в "красных" зонах. Раз в пять минут сотрудник выносил нам несколько паспортов. А в самолете больше 300 пассажиров. Мы просидели несколько часов. Мамы с детьми не выдерживали, начинали жаловаться сотрудникам аэропорта и требовали быстрее выдать им паспорта", – рассказал Максим.

Отдых во вьетнамском отеле российскому туристу отчасти напомнил курорты Египта, а отчасти – детский лагерь. По его словам, около половины пассажиров рейса заселились в один отель.

"Здесь люди со всей России: из Магадана, Барнаула, Оренбурга, из Питера, Уфы. Мы все перезнакомились. Обстановка чем-то напоминает детский лагерь. За территорию отеля не пускают, купить какие-то вещи можно только через гидов, но выходит втридорога. Заказываем им как доставку в отель. Я, например, забыл средство от загара, пришлось покупать", – добавил турист.





Максим Колодин российский турист во Вьетнаме Сейчас здесь отдыхают только русские – человек 150 – и местные вьетнамцы. Местные ребята оказались схожи по менталитету, и по вечерам они по очереди с русскими поют в караоке. На территории есть аквапарк. По развлечениям я бы назвал этот отдых Хургада-2022.

Выйти за территорию отеля можно во время групповых экскурсий. Однако туристов возят строго по определенному маршруту, и они не могут свободно пройтись по городу и местным магазинам, сказал москвич. Он добавил, что путешественников по пути в отель завозили в определенные магазины с очень высокими ценами.

Москвич отметил, что у туристов есть доступ к 250-метровому участку береговой линии Южно-Китайского моря, относящемуся к территории отеля. Правда, за границей отеля пляж очень грязный, повсюду валяются пакеты, бутылки, использованные медицинские маски и прочий мусор.





Максим Колодин российский турист во Вьетнаме Некоторые постояльцы отеля отошли метров на 300 за территорию отеля во время прогулки по пляжу, попытались зайти в ресторан. Персонал увидел, что это иностранцы, и не пустил. Они боятся коронавируса.

Максим признался, что поехал во Вьетнам, несмотря на жесткие коронавирусные ограничения, потому что ему нравится Азия, он несколько раз был на острове Пхукет (Таиланд). "Вьетнам сейчас запускает большие пятизвездочные отели по системе все включено. На их территории можно провести длительное время, не скучая. В Египте и Турции сейчас отдыхать холодно. А у нас днем температура – плюс 28 градусов. К 21:00 температура опустилась до плюс 24, но мне абсолютно комфортно в футболке и шортах. C точки зрения цена/качество Вьетнам сейчас, наверное, лучшее предложение на рынке туризма", – рассказал Максим.

Согласно правилам въезда, попасть во Вьетнам могут только россияне, вакцинированные двумя компонентами "Спутника V". Непривитым гражданам, включая переболевших COVID-19 и детей от 12 до 18 лет, въезд в страну запрещен. Минимальный срок, на который туристы во Вьетнаме могут остановиться в отеле, составляет семь ночей. По прилете туристы в первый день сдают ПЦР-тест.

Но даже если результат отрицательный, туристы обязаны оставаться на территории своего отеля на протяжении всего тура. Выход за пределы отеля разрешен только во время выездов на экскурсии от туроператора. На седьмой день повторно сдается бесплатный ПЦР-тест или экспресс-тест. Отрицательный результат не освобождает путешественника от так называемого отельного карантина.

Ранее сообщалось, что власти Греции ослабили ограничения для российских туристов. C 19 декабря въехать в Грецию можно с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным за 72 часа до поездки.

