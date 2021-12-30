Эксперт перечислил недорогие направления для новогодних поездок по России

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Россиянам назвали интересные и недорогие направления для поездок в период новогодних каникул. О них рассказал генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру" Юрий Кузнецов в интервью агентству "Прайм".

Специалист рекомендовал посетить города центральной и северо-западной части страны – Калугу, Тверь, Тулу, Владимир, Суздаль и Вологду. По его словам, билеты туда стоят до 1 тысячи рублей, а за проживание в отдельной квартире придется заплатить порядка 1,5–2 тысяч в сутки.

"В квартире может разместиться сразу несколько человек, тогда как в гостиницах приходится оплачивать проживание каждого", – отметил Кузнецов.

Специалист рассчитал, что подобная поездка может обойтись компании в менее чем 15 тысяч рублей.

Кузнецов продолжил, что привлекательным вариантом для поездки в новогодние праздники остается Санкт-Петербург. За ночлег в северной столице придется отдать порядка 3–3,5 тысячи рублей за сутки. При этом из Петербурга можно бюджетно съездить в Сортавалу, Выборг, Великий Новгород и другие города.

Интересные варианты также предоставляют в период новогодних каникул курорты, в частности Керчь, Севастополь, Бахчисарай, Анапа и Ейск. Кузнецов также посоветовал посетить Кавказские Минеральные Воды, а для любителей горнолыжного отдыха подойдет Алтай или Башкирия.

Ранее сообщалось, что самый дорогой авиабилет на новогодние праздники был приобретен до Канкуна (Мексики) на 2 января. Клиент заплатил 450 тысяч рублей за билет в обе стороны в бизнес-классе. 362 тысячи рублей стоил билет из Санкт-Петербурга в Джакарту (Индонезия) и обратно.