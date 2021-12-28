Самый дорогой авиабилет на новогодние праздники стоил 450 тыс рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Самый дорогой авиабилет на новогодние праздники был приобретен до Канкуна (Мексики) на 2 января. Клиент заплатил 450 тысяч рублей за билет в обе стороны в бизнес-классе, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

362 тысячи рублей стоил билет из Санкт-Петербурга в Джакарту (Индонезия) и обратно. Тройку лидеров замкнул полет из Москвы на Пхукет и обратно за 313 тысяч рублей.

В число самых дорогих билетов вошли перелеты по маршрутам Москва – Нуакшот (Мавритания) – Москва за 241 тысячу рублей, Москва – Горно-Алтайск – Москва за 190 тысяч рублей, а также Москва – Варадеро (Куба) – Москва за 166 тысяч рублей.

Самый дорогой билет на поезд обошелся пассажиру в 69,8 тысячи рублей. Такую цену клиент заплатил за "Сапсан" из Санкт-Петербурга в Москву. Другой человек приобрел билет на "Сапсан" по обратному направлению за 25 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в России может появиться аналог Booking.com. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что сейчас власти развивают внутренний туризм – строят сотни новых гостиниц и комплексов для всесезонного отдыха в разных уголках России.

